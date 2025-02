Managed Detection and Response (MDR) programvare - Mest populære apper - Sverige

Lockwell

lockwell.co

Lockwell er den enkleste og rimeligste måten å sikre småbedriften din mot cybertrusler. I en tid der cybertrusler lurer bak hvert digitale hjørne, krever bedrifter en robust, integrert sikkerhetsløsning som ivaretar alle aspekter av deres online tilstedeværelse. Gå inn i Lockwell, en omfattende nettsikkerhetssuite som er omhyggelig designet for å tilby uovertruffen beskyttelse i et raskt utviklende digitalt landskap. Kryptert passordhvelv: I hjertet av enhver sikkerhetsstrategi ligger sikringen av kontoer. Lockwells ende-til-ende krypterte passordhvelv er ikke bare en sikker lagringsløsning; det er en digital festning. Enten du importerer eller legger til kontodetaljer manuelt, er hver del av data innhyllet i lag med kryptering. Integrert 2FA sikrer et ekstra lag med sikkerhet, mens tilpassede felt gir mulighet for skreddersydd datalagring. I tillegg sikrer den innebygde teamsamarbeidsfunksjonen at arbeidskontoer og sensitive bedriftsdata kan deles sømløst og trygt mellom teammedlemmer. Enhetsbeskyttelse med anti-malware: I dagens verden utvikler skadevaretrusler seg daglig. Lockwells neste generasjons Anti-Malware-verktøy er alltid årvåkent, og sikrer at bedriftens enheter forblir ugjennomtrengelige for løsepengeprogramvare, virus og andre ondsinnede enheter. Sanntidsbeskyttelse betyr at i det øyeblikket en bruker møter en potensielt skadelig fil, går systemet vårt i gang, identifiserer og nøytraliserer trusselen. Brukere kan også starte manuelle skanninger, noe som gir trygghet for at enhetene deres forblir kompromissløse. VPN for sikker surfing: Internett, stort og uvurderlig, er også et rike av lurende trusler. Med Lockwells VPN kan teamet ditt trygt krysse de digitale motorveiene. Hver byte med data er kryptert, noe som sikrer beskyttelse mot usikrede nettverk, man-in-the-midten-angrep og påtrengende datasnoking. Enten du har tilgang til sensitive bedriftsdata eller bare surfer, sikrer VPN-en vår en kappe av usynlighet mot nysgjerrige øyne. 24/7 Dark Web-overvåking: Underlivet på internett, det mørke nettet, er en markedsplass for kompromitterte legitimasjon. Lockwells døgnkontinuerlige overvåking gjennomsøker dette skjulte riket, og sikrer at hvis dataene dine noen gang blir funnet her, vil du være den første som får vite det. Umiddelbare varsler sendes i det øyeblikket et potensielt brudd oppdages, noe som gir mulighet for rask korrigerende handling. Automatisert sikkerhetssenter: Kanskje kronjuvelen i Lockwells suite, Automated Security Center, er et bevis på vår forpliktelse til proaktiv beskyttelse. Denne autonome enheten overvåker hele tiden cyberområdet, og identifiserer trusler selv før de materialiserer seg. Hvis en sårbarhet oppdages, det være seg et svakt passord, tilstedeværelse av skadelig programvare eller annen trussel, sendes umiddelbare varsler via e-post og skrivebordsvarsler. Dette sikrer at teamet ditt alltid er ett skritt foran potensielle brudd. Hvorfor velge Lockwell? Automatisert som standard: Cybertrusler identifiseres i sanntid, med koordinerte varsler som sikrer rask handling. Tids- og kostnadseffektivitet: Regelmessig overvåking identifiserer ubrukt programvare eller enheter, noe som betyr konkrete tids- og kostnadsbesparelser. Autonom drift: Det automatiserte sikkerhetssenteret opererer uavhengig, og integreres sømløst med alle sikkerhetsverktøyene, og minimerer behov for tilsyn. Ingen IT-medarbeidere kreves: Nyt luksusen med beskyttelse på toppnivå uten behov for et dedikert IT-team eller omfattende opplæring. Lockwell er ikke bare cybersikkerhet; det er et løfte – et løfte om kompromissløs beskyttelse, sømløs integrasjon og tryggheten som enhver bedrift fortjener. Når det gjelder å forsvare seg mot nådeløse nettangrep, lås opp. Lockwell.