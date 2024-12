Managed Detection and Response (MDR) programvare - Mest populære apper - Liberia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for administrert deteksjon og respons (MDR) tilbyr bedrifter omfattende sikkerhetsovervåking og avbøtende tjenester. MDR-leverandører overvåker aktivt kundenes nettverk, endepunkter og andre IT-ressurser, og identifiserer og adresserer sikkerhetshendelser etter hvert som de oppstår. Når en trussel oppdages, undersøker og løser MDR-leverandøren problemet, og eliminerer behovet for direkte klientinvolvering. Bedrifter bruker MDR-tjenester for å beskytte mot trusler på nettet uten behov for dedikert sikkerhetspersonell på stedet. MDR deler likheter med hendelsesrespons og endepunktdeteksjon og responsprogramvare, men løser disse utfordringene gjennom en administrert tjenestemodell. Denne tilnærmingen reduserer behovet for praktisk involvering fra bedrifter og tilbyr forbedret sikkerhet uten behov for ekstra bemanning eller interne sikkerhetsløsninger.