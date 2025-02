Analyseverktøy for skadelig programvare - Mest populære apper - Singapore

DOCGuard

DOCGuard er en banebrytende cybersikkerhetsløsning som spesialiserer seg på å oppdage og analysere ondsinnede dokumenter. Ved å bruke avanserte strukturelle analyseteknikker identifiserer DOCGuard trusler i Office-dokumenter, PDF-er og andre filtyper, og gir detaljerte rapporter for å forbedre sikkerhetstiltakene. Vår innovative teknologi sikrer rask gjenkjenning med høy nøyaktighet, og hjelper organisasjoner med å beskytte seg mot nye cybertrusler. Inline SMTP-integrasjon: DOCGuard kan integreres med e-postsystemer for å analysere innkommende og utgående e-poster for skadelig innhold. Ved å legge til en ekstra SMTP-header med e-postens dom, sikrer DOCGuard at bare sikre e-poster når mottakerne, mens mistenkelige e-poster utløser varsler og blokkeres om nødvendig. BCC-integrasjon: DOCGuard kan bruke BCC (Blind Carbon Copy) for å analysere e-poster uten å forstyrre den normale e-postflyten. Dette gir mulighet for kontinuerlig overvåking av alle e-poster, og gir et ekstra lag med sikkerhet ved å oppdage og blokkere skadelig innhold før det når den tiltenkte mottakeren. SOAR-integrasjon: SOAR-plattformer (Security Orchestration, Automation and Response) kan utnytte DOCGuards API for å validere varsler og forbedre responsen på hendelser. DOCGuard kan gi detaljert analyse av mistenkelige filer, og hjelpe sikkerhetsteam med å reagere mer effektivt på trusler. Hendelsesrespons: Under digital etterforskning og hendelsesrespons (DFIR) kan DOCGuard brukes til å analysere kompromitterte dokumenter og identifisere kompromitteringsindikatorer (IOCs). Dette hjelper med å spore kilden til et angrep og forstå taktikken som brukes av trusselaktører. Integrasjon av fildelingsplattformer: DOCGuard kan integreres med fildelingsplattformer for å sikre at delte dokumenter