Verktøy for analyse av skadelig programvare er avgjørende for å isolere og undersøke skadelig programvare som er oppdaget på et selskaps IT-ressurser, endepunkter og applikasjoner. Disse verktøyene identifiserer vanligvis skadelig programvare og flytter deretter de infiserte ressursene til et sikkert, isolert miljø. Innenfor denne sandkasseinnstillingen analyserer sikkerhetseksperter koden og oppførselen til skadevaren for å forstå funksjonaliteten, vurdere skaden den kan ha forårsaket og utvikle strategier for å forsvare seg mot fremtidige angrep. Disse verktøyene brukes av sikkerhetsteam og IT-personell involvert i hendelsesrespons, risikoanalyse og sikkerhetsoperasjoner. Ved å samle inn data fra den oppdagede skadevare, forbedrer de sikkerhetstiltakene og forhindrer at lignende trusler kompromitterer systemet. Denne informasjonen er ofte integrert med eksisterende trusseletterretningssystemer og brukes til å undersøke bredere segmenter av IT-infrastrukturen for å sikre at skadevaren ikke har infiltrert andre områder.