Maskinoversettelsestjenester - Mest populære apper

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby er en banebrytende SaaS-plattform som spesialiserer seg på å oversette markedsføringsressurser og kampanjeannonser ved hjelp av AI-teknologi. Verktøyet gir merkevarer mulighet til å utvide rekkevidden og ta seg inn i nye målgrupper og markeder over hele verden. Med muligheten til å oversette til over 100 språk, sikrer GetGloby at oversettelser tilpasses i henhold til hvert selskaps unike merkestemme, og utnytter AI-teknologi for å opprettholde konsistens og resonans. En av hovedtrekkene til GetGloby er oversettelsesmotoren, som kombinerer maskinoversettelse med avanserte transcreation-funksjoner. Denne banebrytende teknologien vurderer nyansene til forskjellige språk samtidig som essensen og tonen i det originale innholdet opprettholdes. Videre sikrer GetGloby kvalitet ved å ansette innfødte menneskelige anmeldere som bringer sin språklige ekspertise og kulturelle innsikt for å sikre nøyaktighet og flyt i oversettelsene. GetGlobys proprietære teknologi inkluderer kunstig intelligens, komplekse språklige algoritmer og overvåking av søketrender for å levere nøyaktige og høyytende transkreasjoner. Verktøyet bruker maskinlæring og naturlig språkbehandling, inkludert GPT, for å lage Jaga, den første oversettelsesmotoren utviklet for medieformål. Ved å bygge bro mellom språklige og kulturelle hull hjelper GetGloby bedrifter effektivt å få kontakt med målgruppen sin på tvers av ulike språk og kulturer. Enten det er å oversette markedsføringsressurser for nettsteder, videoer, nyhetsbrev eller annonser på plattformer som Google, Bing, LinkedIn og TikTok, tilbyr GetGloby en omfattende pakke med oversettelses- og tilpasningstjenester for å hjelpe merkevarer med å resonere sømløst med globale publikum. Totalt sett forenkler GetGloby prosessen med internasjonal markedsføring, reduserer kostnader og implementeringstid samtidig som den leverer mer kvalifiserte konverteringer.