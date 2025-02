Maskinoversettelsestjenester - Mest populære apper - Sverige

Google Translate

translate.google.com

Google Translate er en gratis flerspråklig nevrale maskinoversettelsestjeneste utviklet av Google, for å oversette tekst og nettsteder fra ett språk til et annet. Den tilbyr et nettstedgrensesnitt, en mobilapp for Android og iOS, og et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt som hjelper utviklere med å bygge nettleserutvidelser og programvareapplikasjoner. Fra september 2020 støtter Google Translate 109 språk på ulike nivåer, og fra april 2016 hevdet det over 500 millioner brukere totalt, med mer enn 100 milliarder ord oversatt daglig. Den ble lansert i april 2006 som en statistisk maskinoversettelsestjeneste og brukte FN og Europaparlamentets dokumenter og transkripsjoner for å samle språklige data. I stedet for å oversette språk direkte, oversetter den først tekst til engelsk og pivoterer deretter til målspråket i de fleste språkkombinasjonene den plasserer i rutenettet, med noen få unntak inkludert katalansk-spansk. Under en oversettelse ser den etter mønstre i millioner av dokumenter for å hjelpe deg med å bestemme hvilke ord du skal velge og hvordan de skal ordnes på målspråket. Dens nøyaktighet, som har blitt kritisert og latterliggjort ved flere anledninger, har blitt målt til å variere sterkt på tvers av språk. I november 2016 kunngjorde Google at Google Translate ville bytte til en nevral maskinoversettelsesmotor – Google Neural Machine Translation (GNMT) – som oversetter "hele setninger om gangen, i stedet for bare bit for bit. Den bruker denne bredere konteksten for å hjelpe den finne ut den mest relevante oversettelsen, som den deretter omorganiserer og justerer for å være mer som et menneske som snakker med riktig grammatikk". Opprinnelig bare aktivert for noen få språk i 2016, brukes GNMT på alle de 109 språkene i Google Translate-listen fra september 2020, bortsett fra språkparet mellom engelsk og latin.