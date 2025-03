Programvare for maskinlæring - Mest populære apper

Qualetics

qualetics.com

Qualetics tilbyr en revolusjonerende AI-plattform som gjør det enkelt for deg å utnytte Data Science for virksomheten din uten barrierer av ressurser og infrastruktur. Bedrifter i alle størrelser, fra startups til bedrifter, kan benytte seg av Qualetics-plattformen for å løse komplekse forretningsproblemer og drive vekst. Qualetics jobber med produktet, systemet eller prosessen for å samle data og behandle dem ved å utnytte dype AI-teknologier som maskinlæring, NLP, datasyn og tekstanalyse osv. All den handlingsrettede analytiske innsikten presenteres deretter for teamet ditt på en enkel måte -å forstå dashbord, som tilbyr både toppnivå- og mikronivåinnsikt. Qualetics gjør det ikke bare enkelt for deg å få riktig datainnsikt, men også enklere for teamet ditt å forstå og iverksette tiltak på det. Qualetics AI Management System (AIMS)-plattform er en kombinasjon av verktøy som trengs for å hjelpe til med å rute data som kommer fra flere kanaler til komplekse maskinlæringssystemer og levere innsikten på en klar, sømløs måte for bedrifter å konsumere.