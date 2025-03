Aidaptive

aidaptive.com

Aidaptive er en plattform for kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) rettet mot e-handel og gjestfrihetssektorene. Den prediktive AI-plattformen fungerer for å levere personlige opplevelser for å forbedre konverteringsfrekvensene for merkevarer. Nøkkeltilbudet inkluderer en AI-drevet anbefalingsmotor som bruker maskinlæring for å generere målrettede produktforslag skreddersydd for hver kunde. Plattformen er designet for å autonomt konvertere dataanalyse til handlingskraftig innsikt, og dermed oppgradere virksomheter fra å være bare datadrevne til intelligensdrevne. Plattformen inkluderer også funksjoner for integrasjoner, som gjør det mulig for bedrifter å koble plattformens funksjonalitet med sine eksisterende systemer sømløst. Aidaptive har blitt anerkjent for sitt innovative bidrag til å legge til rette for høyeffektiv handel og fortsetter å lede i å tilby ML-teknologiløsninger til merkevarer og forbrukere. Vær oppmerksom på at mens Aidaptive tilbyr en demo og gratis prediktive publikumslister, kan vilkår og detaljer variere.