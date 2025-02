Programvare for lojalitetsadministrasjon - Mest populære apper - Sverige

99minds

99minds er en altomfattende løsning for kundeengasjement, oppkjøp og oppbevaring. Vi er en omnikanal markedsføringsautomatiseringsplattform for e-handel og i butikk som krever behandling og administrasjon av gavekort, lojalitets- og belønningsprogrammer, kuponger og henvisningsløsninger. Det beste med 99minds er en enkel å bruke, plug-and-play, kostnadseffektiv markedsføringsplattform som gir et markedsføringsteam mulighet til å lage kampanjer for personlig tilpassede kampanjer og bygge omnikanal kundeopplevelse. 99minds gir deg mulighet til å gjøre forbrukerne dine til merkevareforkjempere. Lag personlig tilpassede kampanjer som begeistrer kundene dine – generer millioner av kuponger, datadrevne rabattkoder, henvisningsprogrammer for kjøpere, lojalitetsprogrammer for å overtale kundene dine til å bli, sett opp automatisert bunting av produkter og stedsbasert markedsføring. Best For Bygget for bedrifter av enhver vertikal og forhandlere av alle størrelser på e-handelsplattformer som Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com og Shopware. Integrert med Point of Sales (POS) som Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Marketing Automation-integrasjon med CRM-er, CDP og e-postmarkedsføringsverktøy som Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend