Programvare for lojalitetsadministrasjon - Mest populære apper - Belgia

Paylode

paylode.com

Paylode er plattformen for kundefordeler for selskaper som raskt ønsker å lansere et svært engasjerende program for kundefordeler. Paylode gjør det mulig for bedrifter å tilby et omfattende fordelsprogram for sine kunder på en brøkdel av tiden og kostnadene det tar å bygge et internt. Paylode er som...