Programvare for logganalyse - Mest populære apper - Sverige

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. er et amerikansk teknologiselskap med base i San Francisco, California, som produserer programvare for søk, overvåking og analyse av maskingenererte data via et web-stilt grensesnitt. Splunk Enterprise og Enterprise Cloud-løsningene fanger opp, indekserer og korrelerer virkelig- tidsdata i et søkbart depot som det kan generere grafer, rapporter, varsler, dashbord og visualiseringer fra. Splunk gjør maskindata tilgjengelig på tvers av en organisasjon ved å identifisere datamønstre, gi beregninger, diagnostisere problemer og gi etterretning for forretningsdrift. Splunk er en horisontal teknologi som brukes til applikasjonsadministrasjon, sikkerhet og samsvar, samt forretnings- og nettanalyse. Nylig har Splunk også begynt å utvikle maskinlæring og dataløsninger for BizOps.