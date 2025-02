Location Intelligence-programvare - Mest populære apper - Sint Maarten

Glympse

corp.glympse.com

Glympse er den ledende sporingsplattformen for geografisk plassering som leveres komplett med innebygde kundevarslinger og kommunikasjon. Den fungerer med selskaper i alle størrelser som søker prediktiv synlighet og løsninger for lokasjonsinformasjon ved å hjelpe dem med å fange opp og behandle dataelementer for å visualisere og intelligent utløse både interne og eksterne hendelser. Glympse ble grunnlagt med forutsetningen om at posisjonsdeling skulle være midlertidig, med sluttbrukeren alltid i kontroll for å sette tidsbegrensninger og geogrenser for den andelen av posisjonen. Det har brukt over et tiår på å tilby plasseringsdelingsopplevelser som skaper en harmonisk balanse mellom enkelt, trygt, nyttig, midlertidig og privat. Den har mestret nyansene ved å bygge interaktive opplevelser basert på stedsdata. Den er stolt av å gjøre ting som å automatisere oppdateringer til det en kunde ser basert på sofistikert ankomstdeteksjon og geo-fencing-logikk, optimalisere batterilevetiden og balansere alt dette med jevne UX/UI-funksjoner. Fordi alle hos Glympse er teknologinerde og blir begeistret for å lage banebrytende løsninger, brukte de den samme tilnærmingen for å utvikle løsninger som gjør det mulig for bedriftsmerker å levere en jevnere kunde-først-opplevelse når mennesker, produkter og tjenester er i bevegelse. Glympse tilbyr en fleksibel plattform for sporing av geografisk plassering med plasserings-SDK-er, API-er, dashboards og mer for bedriftsklasse for å bygge dine egne stedsbaserte produkt- eller tjenesteløsninger for felttjenester, flåte og logistikk, produktlevering og varslinger om detaljhandel, eller bruke ett av de to ferdigpakkede produktene, Glympse En Route for bedriftskunder og Glympse PRO for små bedrifter.