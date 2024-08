Location Intelligence-programvare - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Programvare for stedsinformasjon kan ha lignende funksjonalitet som GIS-programvare; den skiller seg imidlertid ut ved at den kan konsumere store datasett i sanntid i stedet for å gi et historisk øyeblikksbilde av geospatiale data. I tillegg brukes lokasjonsintelligens programvare av dataanalytikere og forskere, i motsetning til landmålere og ingeniører.