Stedsbasert markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

Cloud4Wi hjelper bedrifter med å låse opp kraften til fysiske lokasjoner. Med vår skyplattform kan bedrifter tilby en sømløs, sikker WiFi-tilgang og slippe løs innovative plasseringsbevisste opplevelser, samtidig som de genererer forretningsresultater – uten ekstra arbeidsbelastning for IT-ansatte. Med over 150 millioner mobilbrukere koblet på 70 000 lokasjoner i mer enn 150 land, er Cloud4Wi den pålitelige partneren til ledende globale bedrifter – inkludert Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil og Valentino – for å drive forretningsresultater. Cloud4Wi tilbyr en sky-WiFi-løsning som gjør det mulig for bedrifter å tilby en sømløs og sikker WiFi-tilkobling, samtidig som den forbedrer brukeropplevelsen og gir forretningsresultater – uten ekstra arbeidsbelastning for IT-ansatte. Med Cloud4Wi kan bedrifter få sine WiFi-tjenester i gang med bare noen få klikk. De kan administrere og proaktivt overvåke WiFi-tjenester på tvers av flere steder og land via et enkelt skybasert dashbord som inneholder detaljerte logger og analyser. Ved å bruke Cloud4Wi kan bedrifter skreddersy alle aspekter av deres WiFi for å passe deres forretnings- og brukerbehov best. De kan velge mellom flere onboarding-alternativer – basert på Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming og captive portal – og kan enkelt tilpasse registreringsportalene, fra utseende til språk. Takket være Cloud4Wis kraftige integreringsverktøy, kan bedrifter raskt inkorporere WiFi i sine eksisterende arbeidsflyter og enkelt administrere hvert trinn i brukeropplevelsen. Med Cloud4Wis compliance-rammeverk kan bedrifter også ha fleksibiliteten til å møte deres individuelle databeskyttelseskrav og være i samsvar med lokale forskrifter på alle områder. Bedrifter kan endelig dra nytte av WiFi-onboarding for å akselerere innsamling av data fra brukere. Ikke bare det, men de er også i stand til å sende relevant innhold – som annonser, kuponger og spørreundersøkelser – basert på brukerdemografi og atferd, mens de utnytter WiFi-analyse for bedre forretningsbeslutninger. Fordeler: - Full tilpasning av gjestenes WiFi-tjenester - Sikker nettverkstilgang med Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Global sømløs tilkobling med WBA OpenRoaming - Proaktiv overvåking gjennom analyser, dashbord og logger - Enkel integrasjon i eksisterende arbeidsflyter - Enkel overholdelse av databeskyttelsesforskrifter og spesifikke bedriftens behov Berørte beregninger: - Reduserte totale eierkostnader - Beskyttede WiFi-investeringer - Ingen skjulte kostnader