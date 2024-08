Stedsbasert markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Belgia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for nærhetsmarkedsføring, også referert til som stedsbasert markedsføringsprogramvare, gir bedrifter mulighet til automatisk å sende markedsføringsmeldinger til kunder eller potensielle potensielle kunder basert på deres nåværende geografiske nærhet. Denne innovative programvaren gjenkjenner når en kunde eller kundeemne er i nærheten av et spesifisert interessepunkt (POI), og ber om levering av skreddersydd, kontekstuelt relevant markedsføringsinnhold direkte til deres mobile enheter. Disse verktøyene gjør det mulig for markedsførere å målrette nøyaktig mot den riktige målgruppen på riktig sted på det optimale tidspunktet, og ber dem om å utføre ønskede handlinger, for eksempel å besøke en butikk eller fullføre et kjøp. Selv om denne teknologien hovedsakelig brukes av bedrifter med fysiske butikkfronter som utsalgssteder og spisesteder, kan denne teknologien også tilpasses bredere applikasjoner innenfor større virksomheter som shoppingkomplekser, transportknutepunkter og arrangementsarenaer.