Lokal markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Tyrkia

Partoo

partoo.co

Hos Partoo er vårt oppdrag å gjøre bedrifter mer synlige på Internett, forbedre deres e-omdømme og hjelpe dem med å få flere kunder. Vår alt-i-ett-løsning gir strategisk beslutningstaking gjennom intuitive dashboards, som gjør det mulig for beslutningstakere å måle ROI og fremme varige kundeforhold. Partoo jobber med et bredt spekter av lokale og internasjonale selskaper på tvers av ulike bransjer, inkludert små og mellomstore bedrifter, samt store selskaper som McDonald's, Toyota, Carrefour og Sports Direct. Enkelheten i vår lokale noteringsløsning gjør det mulig for bedrifter å administrere verktøyet på både lokalt nivå og merkevarenivå. Partoo har et team på over 400 fagfolk og betjener mer enn 400 kunder i over 100 land. Produktdetaljer Partoo hjelper bedrifter med å vokse med følgende produkter ved å oppfylle de tre målene: Bli funnet, bli valgt og få kunder. Bli funnet: - Tilstedeværelsesstyring: kringkast automatisk informasjonen til butikkene dine på hovedkataloger, GPS, søkemotorer, sosiale nettverk og meningsnettsteder. - Store Locator: optimaliser nettstedet ditt med en Store Locator og tilpassbare sider per sted. Få salgsstedet ditt til å skille seg ut på spørringene knyttet til aktiviteten din. Bli valgt: - Vurderingsadministrasjon: sentraliser anmeldelsene som er igjen på oppføringene dine, enten de kommer fra Google, TripAdvisor eller Facebook. Få regelmessige rapporter, analyser dem og svar fra ett enkelt grensesnitt. – Anmeldelse Booster: oppmuntre fornøyde kunder til å legge igjen positive anmeldelser på Google Business Profile via SMS-invitasjoner. Få kunder: - Meldinger: sentraliser meldinger mottatt fra Google Business Profile, Facebook Messenger og Instagram og svar enkelt på dem sentralt eller lokalt!