Lokal markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Tunisia

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification er en sanntids adresseoppslagsløsning som gjør det raskere og enklere å fange opp og verifisere adresser for elektroniske skjemaer og kasser. Løsningen gir autofullførte forslag så snart brukeren begynner å skrive, og søkealgoritmen vår forutser inputnyanser som plassering for å gi riktig adresse på et blunk. Med Loqate kan du begynne å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet ditt og redusere avbruddsfrekvensen for handlekurv eller skjema ved å gi brukerne en raskere måte å skrive inn adressen på. I tillegg øker Loqates adressefangst og -verifisering effektiviteten ved å unngå dårlig datakvalitet og kostnadene ved tapte leveranser. Loqate-adressefangst og -verifisering har følgende funksjoner: - Bedre data – adresser hentes fra flere datasett før de kombineres, kryssreferanser og renses for å gi den mest korrekte versjonen av adressen. - Fuzzy matching – vår naturlige språkbehandlings-AI retter opp eventuelle feilstavinger, byttete bokstaver eller andre feil uten forsinkelser i responstid. - Unicode – kunder kan nå skrive inn adressen sin på morsmålet og tegnsettet. - Plasseringsforskyvning – oppdager automatisk brukerens plassering for å hjelpe søket og generere enda raskere resultater uten å skrive inn hele adressen. - Resultatfiltrering – tilpass parameterne for returnerte adresser for enkel segmentering for å begrense resultatene til bestemte områder eller ekskludere adresser utenfor en gitt region. Vi hjelper enhver bedrift i verden med å nå hver eneste kunde i verden Loqate er en GBG-løsning. GBG er verdens ledende Identity Data Intelligence-spesialist, og gir organisasjoner i over 70 land muligheten til å forstå data om nesten 4,5 milliarder mennesker. Ved å kombinere billioner av dataregistreringer hjelper vi kundene våre med å ta informerte beslutninger om innsamling og håndtering av personopplysninger, risikostyring, bekjempelse av svindel og ansettelse. Våre globale, prisvinnende løsninger leveres via tilpassbare SaaS, mobile og lokale plattformer.