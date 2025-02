Lokal markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Sint Maarten

Thryv

thryv.com

Thryv er en alt-i-ett programvare for administrasjon av småbedrifter som hjelper deg å strømlinjeforme virksomheten din slik at du kan komme tilbake til tingene du elsker. Småbedriftseiere kommuniserer bedre, løser flere forretningsutfordringer og blir mer organisert med Thryv. Samarbeid med Thryv for å overgå kundenes forventninger og styrke din tilstedeværelse på nettet, alt fra én enkelt pålogging. Thryv inkluderer vår klassens beste støtte, tilgjengelig når som helst, 24/7, med eksperter som forstår målene og unike behovene til småbedriftseiere. Thryv håndtak: * Kundekommunikasjon * Estimater, fakturering og betalinger * Timeplanlegging * Omdømmestyring * Administrasjon av sosiale medier og mer! Thryv automatiserer oppgaver og setter kundene i sentrum av virksomheten din, med én brukervennlig programvare som gjør det enkelt å nå flere kunder, holde orden, få betalt raskere og automatisk generere anmeldelser. Thryv gjør det enkelt for kunder å: * Finn deg på nettet gjennom vurderinger og anmeldelser, sosial tilstedeværelse og nøyaktige søkeresultater. * Samhandle enkelt og umiddelbart, motta påminnelser, send tekstmeldinger og e-poster og avtal avtaler. * Betal deg enkelt, motta kvitteringer umiddelbart, vet at det er trygt og velg hvordan du betaler. * Hold deg engasjert med automatiserte meldinger som ber dem tilbake, hold kontakten og be om anmeldelser. Thryvs prisbelønte programvare hjelper over 45 000 bedrifter over hele USA, Canada og Australia med å transformere hvordan de driver forretninger og administrerer kundene sine.