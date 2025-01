Lokal markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

SEMrush

Semrush er en ledende SaaS-plattform for online synlighetsadministrasjon som gjør det mulig for virksomheter globalt å kjøre søkemotoroptimalisering, betal-per-klikk, innhold, sosiale medier og konkurrerende forskningskampanjer og få målbare resultater fra online markedsføring. Semrush tilbyr innsikt og løsninger for bedrifter for å bygge, administrere og måle kampanjer på tvers av ulike markedsføringskanaler. Semrush, med over 87 000 betalende kunder. Semrush i tall: - 808 millioner skrivebordsdomeneprofiler og 32,1 millioner mobildomeneprofiler - Over 43 billioner tilbakekoblinger og over 25 milliarder nettadresser gjennomsøkt per dag i gjennomsnitt - Over 24,3 milliarder søkeord og 20 millioner ideer for et enkelt søkeord - 30 % av Fortune 500-selskapene bruker Semrush som deres beste markedsføringsverktøy