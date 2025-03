Reptrics

Reptrics er alt-i-ett-programvare for kundesuksess for B2B SaaS-bedrifter for å drive kundebevaring og vekst. Reptrics er bygget for proaktivt kundesuksessteam og leder for å administrere kundeonboarding og fornyelser, redusere avgang og øke utvidelsesmuligheter. Reptrics styrker kundesuksessteam til å bli inntektssentre i stedet for et kostnadssenter. Hjelper med å administrere suksess gjennom hele kundens livssyklus ved å automatisere kundesentrerte arbeidsflyter ved å bruke playbooks. Kundefokusert dataplattform for å overvåke kontohelse og adressere churn-risiko i sanntid. Med hovedkontor i Florida, grunnlagt i 2019, er VC-støttet plattform. Stolt på av globale kunder som Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify og mange flere for å øke MRR (Monthly Retention Rate og maksimere levetidsverdi (LTV) med raskeste implementering av tech-stack under 90 dager.