Live Commerce-programvare - Mest populære apper - Togo

Dacast

dacast.com

Dacast (San Francisco, CA og London, Storbritannia) er en fullstendig integrert videostreamingplattform som gjør det mulig for alle virksomheter å kringkaste audiovisuelt innhold og lar seerne se gratis eller betalt programmering. Dacast lager online videostreaming: - Enkelt å kringkaste via et annonsefritt hvitt etikettsystem -Enkelt å tjene penger på via videoannonser, betal-per-visning og/eller abonnement. Ved å bruke DACAST kan utgivere av online video lage en eller flere pengekanaler selv like enkelt som å bruke Google AdSense. I tillegg administrerer DACAST også sikkerheten til kundenes strømmer og betalinger og tilbyr et dyp analytisk dashbord som gjør det mulig for brukere å optimalisere streamingplanlegging og annonseringsinntekter. Dacast hjelper alle med å lage profesjonelle live videostrømmer for sin virksomhet, oppdrag eller organisasjon. Vi hjelper over 300 000 organisasjoner med å streame live video, redusere båndbreddekostnader og forbedre kringkastingskvaliteten med vår brukervennlige full serviceplattform eller via vår kringkaster-API. Dacast er den eneste på markedet som tilbyr sin teknologi som en ekte selvbetjening-det er ikke nødvendig å engasjere seg med mellommenn eller kjøpe flere applikasjoner eller verktøy: Dacast er en ekte en-stop, ende-til-ende-løsning.