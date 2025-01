Live Commerce-programvare - Mest populære apper - Saint-Pierre-et-Miquelon

Whisbi

whisbi.com

Whisbi tilbyr en mobil-første samtale salgs- og markedsføringsplattform for B2C-bedrifter. Løsningen vår skaper en mulighet for salgs- og markedsføringseksperter til å øke salgskonverteringen, forbedre live-engasjement og gi en differensierende online kundeopplevelse. Whisbi kombinerer alle kontaktkanaler som videosamtale, chat, chatbot, klikk for å ringe eller en tradisjonell telefonsamtale til ett sentralisert datadrevet brukergrensesnitt for kundene dine. Forbedret av en BI-motor gir Whisbi den riktige kanalen for riktig kunde til rett tid. Whisbi-løsningen integreres enkelt med eksisterende infrastruktur, alt fra callsentre til fysiske butikker og virtuelle utstillingslokaler. En enkel inkludering av løsningen på nettsteder gir muligheten til å drive en virkelig omnikanal kundeopplevelse som øker online konverteringsrater betydelig. Vi tilbyr en samtaleplattform i verdensklasse for salg og markedsføring og er i stand til å dele bransjespesifikk innsikt og ekspertise. Vi har uovertruffen erfaring med å jobbe tett med globale virksomheter innen telekommunikasjon, bil, reise og forsikring og bank. Våre løsninger har klart over: * 700 millioner visninger, * 47 millioner klikk, * 18 millioner anropsforespørsler, * 10 millioner samtaler Til dags dato har vi levert over 1,5 millioner salg til våre kunder globalt. Og vi er så vidt i gang! Whisbi setter menneskelig interaksjon i sentrum av den elektroniske kundeopplevelsen og øker avkastningen til digitale markedsføringskampanjer. Det lar merkevarer bedre utnytte nettstedtrafikken deres, øke NPS-poengsummen deres, differensiere gjennom CX og selge mer online. Vi integrerer med de beste markedsførings- og salgsløsningene, inkludert Salesforce, Google Adwords, Google Analytics og Adobe Marketing Cloud, og bidrar til å levere kraftigere innsikt i hele kundereisen. I hovedsak gjør Whisbi det mulig for moderne markedsførings- og salgsteam å levere flerkanalsopplevelser som støtter og utfyller eksisterende digitale handelssystemer.