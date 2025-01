Live Commerce-programvare - Mest populære apper - Polen

Emplifi

emplifi.io

Emplifi er den ledende enhetlige CX-plattformen bygget for å bringe markedsføring, omsorg og handel sammen for å hjelpe bedrifter med å lukke gapet med kundeopplevelse. Emplifi er et globalt selskap med over 20 års bransjeekspertise som hjelper mer enn 20 000 merker, som Delta Air Lines, Samsung og Ford Motor Company, med å gi sine kunder enestående opplevelser ved hvert berøringspunkt på kundereisen. Emplifis Social Marketing Cloud lar merkevarer forholde seg, kommunisere, bygge og tilpasse seg den dynamiske verdenen av sosiale medier. Intuitiv, alt-i-ett, vennlig plattform Teams kommer raskt ombord og begynner å jobbe med det prisbelønte, vennlige brukergrensesnittet og alle verktøyene og arbeidsflytene som trengs for å planlegge, planlegge, publisere og måle resultater på tvers av alle sosiale kanaler. Kraftige lytteverktøy måler puls AI-drevet fellesskapsadministrasjon og lytteverktøy genererer innsikt om konkurranse, trender, påvirkere, følgere og atferd slik at markedsførere bruker riktig innhold til riktig publikum. Best-in-Class Analytics og innsikt Rockstars sosiale team beviser resultatene sine med letthet gjennom dyp innsikt som kommer fra kraftige analyser og enestående tilpasset rapportering for å gå utover det grunnleggende til virkelige forretningsresultater. Integrert service og omsorg på tvers av sosiale medier Intuitive, ikke-læringskurve, integrerte sosiale kundebehandlingsverktøy hjelper team bedre å hjelpe kundene når de står i kø, ruter og løser på et øyeblikk på sosiale medier. Integrert ShopStream-livestream-videohandel Blend kundene dine med live-videohandelsopplevelser. Gi energi til den digitale shoppingreisen for å få kundene dine fra å surfe til å kjøpe.