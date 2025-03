Live Chat-programvare - Mest populære apper - Ukraina

Helpmonks

Helpmonks er en komplett alt-i-ett plattform for kundeengasjement. Funksjoner som To-Do for team, Customer Management-funksjoner, opprettelse av automatiserte arbeidsflyter, tildeling av e-poster, merking av e-poster for å holde deg organisert og legge til interne notater hjelper til med å temme e-postarbeidsmengden og lette belastningen på teamets e-poster. Videre har Helpmonks et Live-Chat-alternativ inkludert i hver plan og en mektig e-postmarkedsføringsplattform for e-postkampanjer og automatiserte e-postutløsere. Dessuten er Helpmonks det eneste delte innboksverktøyet som tilbyr flere distribusjonsmodeller - SaaS (vertsbasert), dedikerte skyservere og on-premise (selvvertsbaserte) alternativer og er priset per postboks og IKKE per bruker. Helpmonks er en delt postboksprogramvare som gir teamet ditt mulighet til å samarbeide om e-postsamtaler. Helpmonks gjør alle dine delte postbokser tilgjengelige på et sentralt sted, slik at organisasjonen din får åpenhet og innsikt i alle team-e-postene dine. For hvert teammedlem. På kontoret, hjemme eller for eksterne team. Dessuten jobber Helpmonks med alle e-postleverandører slik at du kan fortsette å bruke verktøyene du allerede kjenner og bruker.