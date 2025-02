Live Chat-programvare - Mest populære apper - Thailand

Zendesk

zendesk.com

Zendesk er en AI-drevet serviceløsning som er enkel å sette opp, bruke og skala. Zendesk Solution fungerer utenfor boksen, og er enkelt å endre i tilfelle endring, slik at bedrifter kan bevege seg raskere. Zendesk hjelper også bedrifter med å utnytte banebrytende AI for serviceteam med å løse kundespørsmål raskere og mer nøyaktig. Zendesk AI er bygget på milliarder av CX-interaksjoner, og kan utnyttes over hele serviceopplevelsen fra selvbetjening, til agenter, til administratorer, for å hjelpe deg med å vokse og operere effektivt i skala. Zendesk styrker agenter med verktøy, innsikt og kontekst de trenger for å levere en personlig serviceopplevelse på en hvilken som helst kanal, enten det er sosiale meldinger, telefon eller e -post. Zendesk samler alt et serviceteam trenger - fra personaliserte samtaler og omnikanals saksbehandling, til AI -drevne arbeidsflyter og agentverktøy, automatisering og en markedsplass på 1200+ apper - alle ivaretatt under ett tak. Og løsningen vår er enkel å implementere og justere på farten, og frigjør team fra å kreve det, utviklere og dyre partnere for å gjøre løpende endringer. Hos Zendesk er vi på et oppdrag for å forenkle kompleksiteten i virksomheten og gjøre det enkelt for selskaper å skape meningsfulle forbindelser med kunder. Fra oppstart til store bedrifter, tror vi at intelligente, innovative kundeopplevelser bør være innen rekkevidde for hvert selskap, uansett størrelse, industri eller ambisjon. Zendesk betjener over 130 000 globale merker i en rekke bransjer på over 30 språk. Zendesk har hovedkontor i San Francisco, og driver kontorer over hele verden.