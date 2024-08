Programvare for live chat - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Live chat-programvare gjør det mulig for bedrifter å kommunisere med besøkende på nettstedet i sanntid gjennom chattevinduer. Kundeservicerepresentanter kan bruke denne programvaren til å hjelpe brukere med spørsmål om produkter eller nettstednavigering. Støtteagenter kan sette i gang interaksjoner med popup-chatbokser eller vente på at besøkende tar kontakt med sine spørsmål. Nøkkelfunksjoner inkluderer rapportering og analyser, interaktive chat-varsler og samtalearkivering. Dette verktøyet hjelper kundeserviceteam med å svare raskt på henvendelser, lar forretningsutviklingsansatte engasjere potensielle kunder som er vanskelige å nå på telefon eller e-post, og gjør det mulig for administrativt personale i utdanningssektoren å komme i kontakt med potensielle studenter. I tillegg kan live chat-funksjonalitet integreres i andre programvaretyper, for eksempel e-handelsplattformer og helpdesk-løsninger.