Mest populære Nylig lagt til Programvare for livsstilsutgifter (LSA). - Mest populære apper - Qatar

Lifestyle Spending Account (LSA) programvare gjør det mulig for bedrifter å lage en personlig, velværeorientert markedsplass der ansatte kan bruke et bestemt budsjett til å kjøpe profesjonelle helsetjenester fra utvalgte leverandører. Arbeidsgivere tildeler et månedlig budsjett som ansatte kan bruke utelukkende innenfor denne kurerte markedsplassen. Ansatte har tilgang til en rekke aktiviteter og tjenester som fremmer mental og fysisk velvære, for eksempel dansetimer, tennistimer eller spa-dager. Bedrifter kan skreddersy plattformen for å definere hvilke tjenester som kvalifiserer som helserelaterte, noe som øker inkluderingen. Denne tilnærmingen er til fordel for bedrifter ved å øke arbeidsmoralen, redusere stress, redusere helsekostnader, fremme teamsamhold og opprettholde produktiviteten. Mens LSA-programvare ligner på bedriftens velværeprogramvare, tilbyr den en unik tilnærming ved å la ansatte tilpasse fordelene sine for å passe deres individuelle behov. Disse plattformene integreres ofte med programvare for ansattes engasjement for å overvåke bedriftskultur og medarbeidertilfredshet, samt med programvare for administrasjon av fordeler for å spore fondsbruk og typene tjenester eller produkter som er kjøpt for ansattes velvære.