Learning Experience Platforms (LXP) - Mest populære apper - Vatikanstaten

Mentessa

Leter du etter en løsning for å integrere nyansatte for å bringe dem sammen, samtidig som du forbedrer trivsel og produktivitet – og gir alle muligheten til en vellykket karriere! Mentessa er plattformen for samarbeidslæring som hjelper ansatte til å lære og jobbe sammen – basert på ferdigheter. Det forvandler en arbeidsplass til et fellesskap, skaper sterkere forbindelser i teamet ditt, tar imot nykommere og hjelper alle til å føle seg som en del av familien. Invester i ansattes læring og utvikling for å drive engasjement, innovasjon og velvære, drevet av AI. Lås opp kraften til Mentessa, og opplev et helt nytt nivå av ansattes læring med AI-drevet teknologi. Forvandle arbeidsplassen din til et blomstrende fellesskap som feirer samarbeid, ønsker nykommere velkommen og støtter alle til å nå sitt fulle potensial gjennom meningsfull kunnskapsdeling - alt designet for maksimalt engasjement og innovasjon! Mentessa inviterer medarbeidere til å komme sammen og dele sin kunnskap til fordel for alle på alle stadier i en ansatts karriere! Det gjør teambygging, samarbeid og ytelsesforbedring enkelt og morsomt – hva kan være bedre? Støtt en tilkoblet læringskultur gjennom: - happy hour-nettverk (mystery lunsjer, virtuell kaffeprat, vannkjøler-kamper) - peer-mentoring - mentor-matching - ferdighetsdeling - DEI-utvekslingsprogrammer - vanebyggingsrutiner - kompis fitness-matching - CEO-dates Hos Mentessa har vi gjør det enklere enn noen gang å jobbe sammen med våre AI-drevne teknologier. Det har aldri vært enklere å koble sammen kolleger fra forskjellige team og lokasjoner - enten du leter etter en individuell chat eller et større gruppemøte, er det hele organisert i kalenderen din uten å kreve noen ekstra innsats fra din side! La oss ta en kopp virtuell kaffe og følge med! Vårt jevnaldrende mentorskapsprogram er den perfekte måten å komme sammen og utveksle ideer på. Og la oss ikke glemme vårt innovative initiativ for matching av ansatte på tvers av team, som hjelper Engineering med å møte salg eller HR med å møte markedsføring som aldri før. Nyansatte vil også elske venneprogrammet deres - gjør deg klar for noen flotte introduksjoner når de kommer om bord! Vi har også forfriskende