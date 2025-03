CLASSUM

classum.com

Gjennom en skybasert plattform der kursmedlemmer kan koble seg sammen via innlegg, livsøkter, chatter og unike interaksjoner, tilbyr Classum sømløs kommunikasjon for å forbedre alle læringsmiljøer, online eller personlig. --- Classum ble grunnlagt i 2018 av Chaerin Lee og Youjin Choi, to kvinnelige studenter ved Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), for å møte utfordringene de møtte som elever. Etter bare 3 år brukes klassum nå av over 3 700 institusjoner i 23 land over hele verden, og fortsetter å bryte kommunikasjonsbarrierer og bygge læringsmiljøer som fremmer vekst og samarbeid. Brukere inkluderer institusjoner som Kaist, Yonsei University og Ewha Womans University, samt globale selskaper inkludert LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision og Prudential. Målet vårt er å bringe elever og lærere sammen i et rom der de kan kommunisere fritt og komfortabelt. Vi ønsker å skape og utvide rom der sunne interaksjoner og samarbeid kan finne sted naturlig i og utenfor klasserommet. Elevene kan fritt samhandle på klassum, engasjere seg i spørsmål og svar og diskusjoner gjennom tekst og andre medier som passer til deres kommunikasjonsbehov i denne digitale tidsalderen. Lærere som bruker klassum for å kommunisere med studentene sine, har opplevd økt studentengasjement og redusert administrasjonsarbeid. I april 2021 hevet Classum en $ 6M Series A ledet av Pearl Abyss Capital og Storm Ventures sammen med eksisterende investorer Big Basin Capital og SmileGate Investment. Vår grunnlegger og administrerende direktør, Chaerin Lee, ble nylig anerkjent som medlem av Forbes 30 under 30 Asia -klassen i 2021 for klassums innovative tilnærming til kommunikasjonsutfordringer i utdanning. Classum ble også valgt som en av GSV Cup tilbake i 2020, som fremhever inspirerende oppstart av Edtech og talentteknologi over seks kontinenter.