Mest populære Nylig lagt til Learning Experience Platforms (LXP) - Mest populære apper - Spania

Learning Experience Platforms (LXPs), også kjent som LXP eller LEP, brukes av HR- og Learning and Development (L&D)-avdelinger i selskaper. Disse plattformene tilbyr tilpassbare løsninger rettet mot å gi ansatte personlige og brukervennlige læringsopplevelser. Ofte referert til som "Netflix-stil" læring, gir LXP-er enkel tilgang til relevant innhold via datamaskiner og mobile enheter. LEP-er gir bedrifter omfattende læringsbiblioteker som omfatter interne og eksterne kurskataloger, videoer, podcaster, blogger, artikler og mer. LXP-er gjør det mulig for ansatte å følge adaptive læringsveier skreddersydd for deres individuelle behov for kompetanseutvikling. Det er viktig å skille LXP-er fra Learning Management Systems (LMS). Mens LMS vanligvis fokuserer på katalogadministrasjon for overholdelse og bedriftsopplæringsformål, gir LXP-er bedrifter med allsidige innholdsbiblioteker som kan brukes som de er, tilpasses eller opprettes på nytt. Enkelte LEP-er hjelper til og med selskaper med å identifisere intern ekspertise og kuratere proprietære kunnskapsarkiver. Bedrifter kan integrere LXP-er og LMS-verktøy for å effektivt opprette, administrere og overvåke alle læringsmuligheter på tvers av organisasjonen.