Lederopplæringsbedrifter - Mest populære apper - Qatar

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab er den nye forretningsresultatplattformen som hjelper organisasjoner med å skjerpe fokuset på det som betyr noe. Plattformen legger til rette for åpenhet og klarhet om resultatene du ønsker å oppnå, samtidig som den har innebygde verktøy for å fremme disiplinen som trengs på tvers av organisasjonen for å oppnå disse resultatene. Det er for: - Selskaper som går gjennom transformasjon, vekst og transaksjoner - Ledere som setter mennesker i sentrum for endring for bedre resultater - Team som ønsker å bli hørt, stole på og støttet for å levere resultater Plattformen: 1. Gjør det mulig for ledere og ledere for å ta bedre og mer helhetlige beslutninger ved sømløst å legge til rette for informasjonsflyt i hele organisasjonen 2. Utruster team til å levere verdi med hastighet ved å gi dem modulære verktøy, arbeidsflyter og maler som de kan bruke på etterspørsel Plattformen er bygget for å være smidig og tilpasningsdyktig - i et miljø hvor en organisasjons driftsmiljø er i konstant endring, kan JourneyLabs plattform implementeres raskt og vil samarbeide med dine ansatte og dine prosesser for å heve planleggings- og leveringsevnene dine. Vårt formål er å hjelpe organisasjoner til å jobbe mer effektivt og bli fremtidsrettet. Vi ønsker å gjøre adaptiv planlegging tilgjengelig for flere bedrifter, samtidig som vi hjelper flere mennesker å frigjøre potensialet sitt gjennom meningsfylt arbeid, og vi tror at de kan gå hånd i hånd. Vi ser for oss en verden hvor mennesker kommer sammen for å løse store problemer uten friksjon. Der både individuelle initiativteam, ledere og ledere føler at de er i stand til å lykkes. Hvor summen av delene er større enn helheten.