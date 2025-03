Programvare for lead-to-account matching og ruting - Mest populære apper

RevenueHero

RevenueHero er et inngående inntektsakselerasjonsprodukt som håndterer øyeblikkelig møteplanlegging og leadsruting av alle nivåer av kompleksitet, for B2B-inntektsteam. RevenueHero integreres med skjemaet for registrering av potensielle kunder for å kvalifisere potensielle kunder og planlegge møter mellom dem og den riktige representanten på laget ditt i sanntid. RevenueHero hjelper team med å redusere salgssykluser og forbedre omløpstidene til potensielle kunder.