Programvare for lead-to-account matching og ruting - Mest populære apper - Taiwan

Syncari er den eneste dataautomatiseringsplattformen med lav kode/ingen kode (LcNc) som sømløst synkroniserer, forener, automatiserer og analyserer data på tvers av ulike forretningssystemer og applikasjoner. Plattformen vår, som tilbyr både et kontrollplan og en datahub, sikrer operativ dyktighet og databeredskap for AI. Ved å justere dataene dine med Syncari, opererer og automatiserer teamene og AI-modellene dine på et grunnlag av upåklagelig synkroniserte data av høy kvalitet. Syncari er klarert av Conga, CorroHealth, Deel og Rapid7. Vanlige brukstilfeller: Synkronisering og automatisering av flere forretningssystemer, som mange Salesforce CRM-er integrert i ett eller mange andre systemer (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query , etc) Flere Salesforce CRM-synkronisering til Marketo eller HubSpot ETL, Reverse ETL Enrichment Automation for flere kilder Hensikt Automatisering for flere kilder Quote to Cash and Finance 360 ​​Data Quality for datarensing, normalisering, transformasjon