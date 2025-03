Programvare for henting av bly - Mest populære apper - Usbekistan

Expo Pass

expopass.com

Hos Expo gjør vi alle slags arrangementer alle slags enkle med Expo Pass Event Technology -plattformen. Våre fremtidige tenkende teknologier gir arrangørene verktøyene til å planlegge, spore og være vertskap for alle slags arrangementer, både personlige og virtuelle. Og våre intuitive produkter er designet slik at arrangørene kan treffe bakken. Det betyr ikke at vi noen gang er utenfor rekkevidde. Fra første dag kobler vi hver klient med en dedikert suksesssjef for arrangementer. Dette er egentlig bare vår måte å si: “Vi vet at du har fått dette. Men vi er alltid her hvis du trenger noe. ” Vi får at hendelser er mer enn bare teknologi. Hendelser handler om mennesker. Og vi har hjulpet millioner av mennesker til å koble seg sammen, snakke, le og tenke ... si hei når som helst. Tilgjengelige funksjoner: Event Registration Expo Pass Virtual Experience Check In Badge Printing Event App App Adtern Tracking Lead Retrieval