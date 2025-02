Programvare for henting av bly - Mest populære apper - Somalia

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality er datakvalitetsforsterkeren for din CRM: Den smarte løsningen hjelper deg med å opprette og oppdatere potensielle kunder, kontakter og kontoer direkte i Salesforce-, Microsoft Dynamics- og SAP Sales Cloud-grensesnittene. Når du legger inn kontaktdata, vil du automatisk få forslag til informasjon hentet fra sosiale nettverk for bedrifter, firmanettsteder eller e-postsignaturer. Den integrerte e-postvalidatoren utfører et søk etter den mest kompatible e-postadressen. Dette reduserer manuelt arbeid og sikrer CRM-datakvalitet på høyeste nivå! snapADDY DataQuality er også tilgjengelig som en nettleserutvidelse for andre CRM-systemer. En gratis visittkortskanner er inkludert. Mange smarte funksjoner: • Opprett og oppdater kundeemner, kontakter og kontoer med Smart Autofullføring og oppdatering • Lim inn kontaktdata fra utklippstavlen for å fullføre manglende verdier • Kontaktregistrering ved hjelp av kunstig intelligens • Automatisk duplikatsjekk av kundeemner, kontakter og kontoer • Lagerdata oppdatering basert på e-postsignaturer • Kvalifisert undersøkelse av firmadata og kontakter • Enkelt tillegg av manglende kontaktdata • Dataoverføring til CRM uten å skrive • Gratis visittkortskanner for smarttelefonen Hvorfor snapADDY DataQuality? • Sømløs integrasjon i Salesforce, SAP og Microsoft Dynamics CRM • Garantert økt datakvalitet • Høyere brukeraksept for din CRM • Mer effektivitet i markedsføring og salg • Forenkling av arbeidsflyter • Sparer arbeidstid • Sentral dataadministrasjon