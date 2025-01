Programvare for henting av bly - Mest populære apper - Réunion

BigMarker

BigMarker er verdens mest tilpassbare plattform for webinarer, virtuelle og hybride arrangementer. Vi kombinerer kraftig videoteknologi med robuste markedsførings- og interaktive opplevelsesmuligheter for å lage unike merkebegivenheter. Bedrifter over hele verden bruker BigMarkers alt-i-ett-plattform for å lage oppslukende og interaktive virtuelle, hybride og webinararrangementer. BigMarker tilbyr også integrasjoner, APIer og white label-tjenester som gjør det mulig for bedrifter å integrere kraftige interaktive videoopplevelser i markedsførings-, salgs- og læringsstabler. La oss bygge din drømmebegivenhet på nett sammen. BigMarker ble grunnlagt i 2010, og har hovedkontor i Chicago, og driver arrangementer for tusenvis av selskaper og organisasjoner over hele verden.