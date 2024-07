Programvare for henting av bly - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Programvare for gjenfinning av leads, alternativt referert til som programvare for mobil datafangst, brukes av salgsrepresentanter for å samle kontaktinformasjonen til potensielle potensielle kunder under deres deltakelse på messer og arrangementer. Disse verktøyene gjør det mulig for salgsrepresentanter å strømlinjeforme prosessen med å registrere informasjon om potensielle potensielle kunder ved å skanne merker ved hjelp av en mobiltelefon eller en annen enhet. Dette eliminerer ulempen med å manuelt samle inn og importere data fra en rekke visittkort.