Coldlytics

coldlytics.com

Lei av foreldede B2B-databaser? Coldlytics kombinerer sømløst banebrytende automatisering med menneskelig forsker for å gi deg de ferskeste kundeemner der ute. Send inn målrettingskravene dine via vår selvbetjeningsplattform, og teamet vårt vil bygge deg en helt tilpasset kundeemneliste på bare 24 timer. Ikke nøye deg med data som alle andre allerede har brukt! Hvordan gjør vi det? Når du sender inn forespørselen din, vil et medlem av teamet vårt fyre opp våre proprietære nettskrapere for å identifisere dine ideelle kunder. Vi bruker massevis av nettbaserte datakilder, inkludert Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B og mer – deretter kryssjekker vi inntekter, antall ansatte, grunnlagsdatoer og kjører til og med søkeordsjekker på hver bedrifts nettside. Alt dette gjør oss i stand til å oppnå presis nøyaktighet. Vi sender deretter listen din til vårt dedikerte forskerteam som manuelt leter etter kontaktdetaljene for hver beslutningstaker du trenger å nå. Det er virkelig ingen bedre data der ute!