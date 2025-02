Lead Mining Software - Mest populære apper - Somalia

LeadPyramid

LEADPYRAMID ER EN FORLØPER I DATABASETJENESTER I MANGE ÅR NÅ. DET HAR VÆRT EN ETT-STOPP-LØSNING FOR SELSKAPER SOM SER ETTER MÅLPROSPEKTER FOR E-POST OG TELEFONNUMRE Leadpyramid er en one-stop-løsning for alle databasekravene. Det er et salgsinformasjonsverktøy som hjelper en organisasjon med å prospektere virksomheten sin videre med verifiserte potensielle kunder. Det er en ideell løsning for selskaper når det gjelder å identifisere de rette B2B-kundene for e-postmarkedsføring og telemarketingkampanjer. Leadpyramid har kapasitet til å levere data for informasjonsteknologi (IT), helsevesen, menneskelige ressurser, markedsføring eller enhver beslutningstakerliste fra enhver bransje. Løsningen har hjulpet en rekke organisasjoner med å anskaffe og skape den riktige tilpassede løsningen for deres kontofokuserte markedsføringstilnærming. LeadPyramid har bygget en database som er verifisert i sanntid og lar deg få det beste ut av databasens leveringsnøyaktighet.