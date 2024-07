Lead Mining Software - Mest populære apper - Andorra Mest populære Nylig lagt til

Organisasjoner utnytter Lead Mining-programvare for å oppdage nye forretningsprospekter i sine kundedatabaser, salgshistorikkdata, nettstedtrafikk, følgere på sosiale medier og andre kilder. Dette verktøyet spiller en avgjørende rolle i å utvide salgsteamets avtalepipeline ved å avdekke nye potensielle kunder innenfor gjeldende data eller identifisere mersalgsmuligheter for eksisterende kunder. Under gruveprosessen kan selgere og markedsførere også verifisere eksisterende kundedetaljer, for eksempel kontaktinformasjon, og forbedre den generelle kvaliteten på kundedataene deres ved å innlemme ny innsikt om nåværende kunder.