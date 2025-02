Lead Intelligence Software - Mest populære apper - Thailand

Luna.ai

Den gamle salgsboken er ødelagt. Dagens potensielle kunder har null tålmodighet for de enstørre spam-meldingene. Og leverandørene av e-posttjenester har strammet inn retningslinjene for kald e-post. Det er en ny æra, og de gamle måtene klipper det ikke lenger. Og hvis du tror det å utvide salgsteamet ditt er den magiske kulen, tro om igjen. Til tross for deres beste innsats, savner mange selgere målet om å forstå og engasjere potensielle kunder effektivt. Avkastningen til selgere blir vanskeligere og vanskeligere å rettferdiggjøre. Høres det kjent ut? Det er på tide med en forandring. Gå inn i Luna.ai, rakettskipet ditt i salgsmørket. Luna.ai er ikke bare et annet AI-salgsverktøy; det er alt-i-ett-prospektplattformen du leter etter. Signalbasert salg, personalisering i stor skala, e-postlevering – Luna.ai dekker det. Med Luna.ai selger du ikke bare; du selger smartere og mer effektivt. Se for deg et system som kjenner prospektet ditt ut og inn, bygget på et fjell av data og innsikt for å sikre at hver oppsøking er perfekt. Flytende i imponerende 152 språk. Og den beste delen? Skalerbar, med ubegrensede e-postkontoer, alt til en tidel av kostnadene for tradisjonelle metoder. I hjertet handler Luna.ai om å gi deg mulighet til å utmerke deg i det du liker best å gjøre: å komme i kontakt med kunder og forsegle disse avtalene. Det handler om å fjerne gjetningene og sørge for at hver melding du sender føles personlig og relevant. Sett opp din første lekebok i dag. Med Luna.ai sine forhåndsinnstillinger er du i gang på få minutter. Vi sees på månen!