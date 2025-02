Lead Intelligence Software - Mest populære apper - Togo

Clay

clay.com

Clay er et AI-verktøy som lar brukere skalere sine kreative utgående ideer ved å kombinere kraften til 50+ dataleverandører, sanntidsskraping og AI. Med Clay kan brukere sende personlige kampanjer som er skreddersydd for individuelle mottakere, noe som øker sjansene for å booke flere møter.Clay tilbyr en rekke funksjoner og funksjoner for å støtte effektive utgående kampanjer. Brukere kan få tilgang til et stort nettverk av dataleverandører for å samle relevant informasjon om potensielle kunder, for eksempel stillingsannonser, teknisk stackdetaljer og siste nytt. Clay lar også brukere identifisere spesifikke kjennetegn ved selskaper, for eksempel Remote-First-policyer eller SOC II-overholdelse, og søke etter nøkkelord på nettsidene deres. Verktøyet gir tilgang til en omfattende database med kontakter, som gjør det mulig for brukere å finne e-poster og telefonnumre fra ulike kilder, inkludert LinkedIn-profiler, Twitter-profiler og lokale virksomhetsoppføringer. Clay integreres med populære CRM-plattformer, slik at brukere kan overlade CRM-evnene sine med automatisert prospektering. Brukere kan også utnytte AI-funksjonene i Clay for å generere personlig tilpassede e-poster, skrive meldinger og automatisere firmaundersøkelser. Verktøyet tilbyr funksjoner for å berike potensielle kunder, finne jobbendringer og poengbevise potensielle kunder basert på nøkkelord og andre kriterier.Clay har blitt klarert av over 50 000 ledende team og tilbyr en 14-dagers pro-prøveversjon for brukere for å oppleve egenskapene på førstehånd. Med sin allsidighet og rekke funksjoner gir Clay brukerne muligheten til å optimalisere sine utgående kampanjer og strømlinjeforme prosessene for generering av potensielle kunder.