Programvare for generering av leads - Mest populære apper - Qatar

ActiveCampaign for Marketing kobler sammen alle verktøy og kanaler du bruker i virksomheten din for å engasjere kunder i hver tilstand av kundens livssyklus. Utnytt data fra e-postmarkedsføring, sosiale medier, digital annonsering og nettstedet ditt for å skreddersy personlige berøringspunkter med kontaktene dine – for å sikre at markedsføringen din er effektiv, engasjerende og minneverdig uten å koste deg tid. Vi setter automatisering i arbeid for deg slik at du kan fokusere på de personlige pregene som skiller virksomheten din, og sikre at du ikke har gått glipp av et skritt med noen av kundene dine. Hva er noen av tingene du kan gjøre med ActiveCampaign? - Automatiser personlige opplevelser på tvers av alle kundekontaktpunkter - Spor kjøperpreferanser, atferd og mange tilpassede attributter gjennom hele kundens livssyklus for dypere segmentering og mer effektiv oppsøking - Tilpass sendinger basert på nesten alle parametere, slik at meldingene dine alltid er målrettet mot de riktige publikum -Bruk data fra hele kundens livssyklus for å velge det beste innholdet, sendetidspunktet og leveringskanalen for hver kunde -Lag helt tilpassede kampanjer med minimal innsats, og forbedre deretter sendingen din strategi i sanntid basert på kundeatferd - Repliker den personlige opplevelsen 1-1 for hver kunde, uansett hvor stor bedriften din blir