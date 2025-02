Lead Capture-programvare - Mest populære apper - Slovakia

Mailmunch

Mailmunch er den komplette lead-vekst- og e-postmarkedsføringstjenesten for bloggere, soloprenører, startups og bedrifter. Fra B2B til B2C, over 500 000 bedrifter stoler på at Mailmunch genererer tusenvis av potensielle kunder hver dag og øker inntektene sine fra e-postmarkedsføring. Her er alt du kan gjøre med Mailmunch: - Bygg e-postlister med et bredt utvalg av opt-in-skjemaer for alle bransjer og bruksområder - Ta vare på disse potensielle kundene med pleiesekvenser - Reduser forlatte handlevogner og generer gjentatte salg med lett å bygge autosvar - Markedsfør nye kampanjer eller kunngjør produktoppdateringer med sendinger med høy leveringsevne - Øk konverteringer med våre iøynefallende landingssider som er designet for høy trekkraft. Mailmunch er også utrolig enkelt å sette opp. Vår intuitive dra-og-slipp-bygger sammen med hundrevis av gratis maler sikrer at du kan starte enhver kampanje i løpet av få minutter, enten det er et påmeldingsskjema, en e-postkampanje eller en landingsside. Og hvis du lurer på om Mailmunch passer godt for organisasjonen din, ikke bekymre deg. Mailmunch har et alternativ for alle bransjer og vertikaler. Mer om Mailmunch opt-in-skjemaer: - Seks forskjellige typer opt-in-skjemaer - Stort malbibliotek for alle brukstilfeller - Avanserte visningsregler og A/B-testing - Dra og slipp-bygger for enkel tilpasning - Mobilvennlige skjemaer som ser bra ut på hver enhet Mer om Mailmunch-landingssider: - Stort malbibliotek for alle bransjer - Dra og slipp-bygger for enkel tilpasning - Ut av boksen integrasjoner med ledende e-postmarkedsføringstjenester - A/B-testing for å optimalisere for høye konverteringer Mer om Mailmunch e-postmarkedsføring : - Stort malbibliotek for hver kampanje og nisje - Dra og slipp-bygger for enkel tilpasning - Autosvarsekvenser - Enkelt å designe og planlegge sendinger Det er mye mer i vår kraftige pakke med verktøy for å imøtekomme alle dine behov for e-postmarkedsføring. Alle våre betalte planer kommer med en 60-dagers pengene-tilbake-garanti for å gi deg selvtillit til å prøve det enkleste verktøyet for potensiell vekst og e-postmarkedsføring du finner.