Lead Capture-programvare - Mest populære apper - Angola Mest populære Nylig lagt til

Bedrifter bruker programvare for å fange leads for å avdekke nye salgsmuligheter i svært konkurranseutsatte markeder. I møte med intens konkurranse er det avgjørende for virksomheter å proaktivt identifisere nye veier for virksomheten foran sine rivaler. Salgseksperter bruker programvare for registrering av potensielle kunder for å finne potensielle kunder, og utnytter informasjon hentet fra ulike kilder, inkludert direkte kundeemner, salgsrepresentanter, markedsføringseksperter og kundestøtteagenter. Å fange nye forretningsmuligheter representerer imidlertid bare den innledende fasen av salgsreisen. I tillegg til å bruke programvare for fangst av potensielle kunder, må bedrifter integrere ytterligere løsninger for generering av potensielle kunder, som for eksempel gruvedrift, kundescoring og intelligens. I tillegg blir det avgjørende å bruke verktøy som salgsytelsesstyring og salgsintelligens for å konvertere muligheter til konkrete salg.