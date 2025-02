Landingssidebyggere - Mest populære apper - Thailand

Heyflow

heyflow.com

Heyflow hjelper deg med å konvertere besøkende på nettstedet til potensielle kunder, registreringer og salg. Ved å bruke dra-og-slipp-byggeren kan du lage registreringstrakter, generering av potensielle salg og interaktive flertrinnsskjemaer for å bygge en engasjerende nettstedopplevelse. Analyser ytelsen til flytene dine ved å integrere med markedsføringsverktøyene som vekstmarkedsførere trenger. ** Bygg: Velg mellom 25+ byggeklosser for å bygge en allsidig flyt på kort tid – bare dra og slipp! Definer ruter og hvis-dette-så-den logikken for å engasjere smartere, mer menneskelige og rett og slett bedre. Bygg inn flyten din på et hvilket som helst nettsted, eller bruk den som frittstående landingsside. Flyten din er optimalisert for mobile enheter, 100 % responsiv og laster lynraskt inn selv når brukerne dine har en treg internettforbindelse. ** Design: Tilpass flyten din fullstendig for å matche merkevaren din og formidle verdiene dine. Utnytt kraften til stilvariabler og en piksel-perfekt opplevelse. Over 30 000 ikoner i tre sammenhengende vekter, 53 kategorier og 720 underkategorier er klare for å øke hastigheten på arbeidsflyten. ** Analyser: Forstå brukernes atferd med Heyflows analysedashbord. Mål flytens ytelse ved å integrere Google Tag Manager, Google Analytics eller Facebook Pixel. Send URL-parametere automatisk fra landingssiden til flyten din. ** Integrer: Motta svarene dine via e-post, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana og over 2000 andre tjenester via Zapier.