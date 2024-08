Landingssidebyggere - Mest populære apper - Cookøyene Mest populære Nylig lagt til

Landingssidebyggere gir enkeltpersoner uten teknisk ekspertise mulighet til å lansere nettsider laget for å veilede besøkende mot et spesifikt konverteringsmål. Disse sidene er typisk skreddersydd for å få besøkende til å gjøre en enkelt handling, for eksempel å abonnere på et nyhetsbrev, velge en gratis prøveversjon eller registrere seg for en abonnementstjeneste, og de gjør det enkelt å teste prototyper av ikke-utviklere. Ved å gjøre det kan organisasjoner måle effekten og responsen til publikum, inkludert kjøpere og besøkende på nettstedet. Avgjørende for en organisasjons markedsføringsstrategier, gir landingssidebyggere markedsførere muligheten til å designe, justere og publisere nettopplevelser autonomt, uten å stole på IT eller utviklere. Disse byggerne integreres sømløst i eksisterende nettutviklingsinfrastruktur og webinnholdsstyringssystemer, og sikrer en sammenhengende nettopplevelse. I tillegg kan de kobles harmonisk sammen med digitale analyseløsninger for å overvåke besøksatferd på landingssider.