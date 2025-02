Jobbbeskrivelse Management Software - Mest populære apper - Thailand

TalVista

TalVista er en SaaS-basert plattform for beslutningsstøtte for mangfoldsrekruttering. TalVista er unikt posisjonert for å hjelpe bedrifter med å øke deres utvalg av ulike kandidater og øke sannsynligheten for at ulike kandidater vil gå videre gjennom rekrutteringsprosessen basert på deres erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner i stedet for å bli avvist på grunn av deres kjønn, rase, etnisitet, legning, trosbekjennelse eller fysisk evne. Med teknologi blir mangfoldstrening forsterket og muliggjør atferdsendringer i stedet for å stole på teori eller hukommelsen til et medlem. TalVista forbedrer mangfoldsrekruttering på tre måter. Optimalisering av stillingsbeskrivelse – Med vår optimalisering av stillingsbeskrivelsen analyserer vi stillingsbeskrivelsen og identifiserer problematiske ord, basert på forskning, som har vist seg å hindre underrepresenterte søkere fra å søke på en jobb. Vi er den eneste plattformen som går utover likestilling, sammenlignet med andre på markedet, for å sikre at den bredeste og mest mangfoldige søkermassen tiltrekkes til jobben. Redigert CV-gjennomgang – Vi har digitalisert prosessen med å gjennomgå kandidat-CV. Vi behandler PDF- og MSWord-dokumenter og identifiserer personlig identifiserende informasjon i CV-en. Vi fjerner deretter "blokker ut" kandidatnavn og personlig identifiserende URL og e-postadresse. Ytterligere redigering kan aktiveres for å "blokkere" fotografier, skole/universitet og firmanavn. Ansettelseslederen vurderer basert på ferdigheter og erfaring i stedet for å fikse på et navn som kan betegne et kjønn, rase eller etnisitet. Ingen andre plattformer redigerer i den opprinnelige CV-en. Strukturerte intervjuer – Våre strukturerte intervjuer fokuserer intervjueren på det som betyr mest, kjernekriteriene for jobben. Intervjuere kan få tildelt spørsmål basert på deres ekspertise. Intervjuere har fullmakt til å fokusere på hver respons og samle viktige notater under hver respons og deretter referere til disse notatene under karakterprosessen etter at kandidaten har blitt unnskyldt.