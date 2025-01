Job Board programvare - Mest populære apper - Qatar

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt er en global ansettelsesplattform som hjelper raskt voksende selskaper med å finne, engasjere og ansette verdens beste talent. Algoritmen vår matcher umiddelbart arbeidsgivere med talent basert på deres spesifikke krav på tvers av land, regioner og tidssoner, samt banebrytende verktøy og løsninger for å identifisere deres neste ansettelse og administrere ansettelsesprosessen. Bare definer din ideelle kandidatprofil, len deg tilbake og la Snaphunt gjøre det tunge løftet. Kvalifiserte talenter inviteres til å søke på rollen din automatisk, og du kan også engasjere deg med relevante talenter via personlig tilpassede e-poster for å øke søknadsfrekvensen din. Designet for distribuerte team: Reduser ansettelsesforbruket med opptil 80 % og samarbeid sømløst om ansettelsen med proprietære verktøy designet for å redusere ansettelsestiden med 72 %. Med Snaphunt kan du raskt ansette for dine onsite-, hybrid- eller eksterne roller fra en talentmasse på over 4 millioner jobbsøkere og en innkjøpsrekkevidde på over 300 millioner fagfolk. Plattformen genererer automatisk tilpassede stillingsbeskrivelser, 1-klikks kandidatresponsbehandling, forhåndsinnspilte videointervjuer, intervjuplanlegging, generator for intervjuspørsmål, automatisk innsamling av tilbakemeldinger, automatisert referansesjekking og mer. Ansette innsikt på hvert trinn: Ansette for kulturpassform? Snaphunts proprietære vurdering 'Snapsych', er basert på etablerte psykometriske modeller tilpasset den moderne arbeidsplassen. Plattformen deler også innsikt om lønn og oppsigelsesfrister slik at du kan finne det beste talentet helt fra starten. For å se hvordan Snaphunt kan hjelpe deg med å nå ansettelsesmålene dine, besøk: https://snaphunt.com/employers