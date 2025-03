Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

IoT-analyseplattformer gjør det mulig for bedrifter å analysere og visualisere data fra Internett-tilkoblede enheter. Disse plattformene hjelper til med å tolke den kontinuerlige flyten av strukturerte, ustrukturerte og tidsseriedata generert av disse enhetene, slik at bedrifter kan forstå historiske trender og forutsi fremtidige utfall. Bedrifter kan bruke IoT-analyseløsninger for å overvåke maskinytelse, gi prediktive vedlikeholdsanbefalinger og få innsikt i spesifikke data som temperatur, bevegelse og lyd. Dataanalytikere kan bruke IoT-analyseplattformer til å forberede, filtrere, transformere og utforske sensordata på samme måte som de ville analysere strukturerte data ved å bruke en business intelligence-plattform.